Wikileaks опубликовала видео с котом Ассанжа. С животным все в порядке

Организация Wikileaks опубликовала видео с котом Джулиана Ассанжа, который последние несколько лет жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.

Кот снят на фоне телевизора, по которому транслируется запись задержания Ассанжа 11 апреля в посольстве Эквадора.

В подписи к твиту говорится, что Ассанж в середине октября попросил своих адвокатов забрать кота из посольства. Кот и его хозяин, уверены в Wikileaks, «встретятся на свободе».

Кот поселился вместе с Ассанжем в посольстве Эквадора в 2017 году. У кота был собственный аккаунт в твиттере (последние несколько месяцев он не обновлялся).

В октябре 2018 года сообщалось, что посольство потребовало от Ассанжа лучше следить за его котом, пригрозив в противном случае отдать животное в приют. Вскоре после этого кот перестал появляться в окнах посольства, где его ранее регулярно видели журналисты, что спровоцировало слухи о том, что животное все-таки отдали в приют.

Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне почти семь лет. 11 апреля Эквадор лишил Ассанжа защиты и полиция задержала его. В Великобритании Ассанжу грозит до года тюрьмы за нарушение правил освобождения под залог. США требуют выдать им Ассанжа по делу о публикации секретных документов. По выдвинутому обвинению американский суд может приговорить основателя Wikileaks к пяти годам заключения.