В Туве из изолятора временного содержания сбежали девять человек. Среди них задержанные по подозрению в убийстве

Обновление: Один из сбежавших из ИВС задержан рядом с местом побега, сообщили представители МВД. Он не оказал сопротивления.

Из изолятора временного содержания (ИВС) Барун-Хемчикского района в Туве совершили побег девять задержанных.

При побеге, сообщило управление СК по региону, к сотруднику ИВС «было применено насилие». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В межмуниципальном отделе МВД РФ «Барун-Хемчикский» рассказали РИА Новости, что среди сбежавших задержанные по подозрению в убийстве, разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Побег, по словам представителей отдела МВД, удалось совершить, когда задержанных вывели за вещами в каптерку. Двое задержанных напали на дежурного полицейского и, угрожая ему, выпустили остальных. Полицейский, по данным собеседников агентства, пострадал несильно.

МВД проводит служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщает «Интерфакс».