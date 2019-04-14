В Петербурге на штрафстоянке произошел конфликт с участием Виталия Милонова. Депутат пожаловался в полицию

Обновление: Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту инцидента с участием Милонова.

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал участником конфликта на штрафстоянке в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Милонова, депутат пытался заставить сотрудников штрафстоянки зафиксировать повреждения, полученные его автомобилем при эвакуации, они отказались и попытались вытолкать его из помещения. Милонов вызвал полицию и написал заявление, сообщила пресс-служба депутата, не став уточнять другие подробности.

«Фонтанка» в свою очередь сообщает, что конфликт произошел из-за машины не самого депутата, а его знакомого. По данным издания, депутата в помещении, которое занимает администрация штрафстоянки, дважды ударили дверью. В заявлении в полицию Милонов, по данным «Фонтанки», указал, что получил сильную боль и телесные повреждения.

В инстаграме Милонов также написал, что на штрафстоянку забрали машину его приятеля. «Платная эвакуация — наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой», — написал Милонов, добавив, что будет предлагать «губернатору Беглову» (у Александра Беглова статус и. о. губернатора Санкт-Петербурга — прим. «Медузы») внести в законодательное собрание предложение о запрете платной эвакуации.

Видео конфликта опубликовал сайт 78.ru.

Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей была введена в Санкт-Петербурге, когда Виталий Милонов занимал пост председателя комитета по законодательству в законодательном собрании города. Милонов ее поддержал.

Помощник депутата, заявил «Фонтанке», что с момента приняли закона о платной эвакуации, который поддержал Милонов, прошло время и ситуация изменилась. «Из помощников порядка эти конторы (эвакуирующие автомобили) превратились в полукриминальных конокрадов, на которых людям не найти управы», — сообщил он.