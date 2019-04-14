В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Горела тысяча квадратных метров леса

Обновление: Директор парка Игорь Сарафанов предположил, что причиной пожара в «Лосином острове» стал поджог. «Древесину облили горючей жидкостью и подожгли», — цитирует Сарафанова ТАСС.

В национальном парке «Лосиный остров» произошел сильный пожар. Возгорание началось поздним вечером 13 апреля в части парка, расположенной возле Балашихи.

Площадь пожара составляла около 1 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что лес горит в километре от жилых домов. По данным МЧС, горели «порубочные остатки и штабели с бревнами».

О ликвидации открытого горения МЧС объявило 14 апреля около 9:00 мск, добавив, что на месте происшествия продолжают работать пожарные.

Площадь парка «Лосиный остров» — 116 квадратных километров. Часть парка расположена на территории Москвы, часть — в Подмосковье.