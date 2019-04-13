Visa увеличила максимальную сумму платежа без пин-кода до трех тысяч рублей

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила до трех тысяч рублей максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не нужно вводить пин-код.

До этого пин-код необходимо было вводить, если платеж превышал тысячу рублей.

По данным Сбербанка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 миллионов банковских карт. 50% платежей по ним происходит бесконтактным способом.

К системе Visa, по оценке Федеральной антимонопольной службы, относятся почти 40% активных карт в России.