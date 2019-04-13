Хакеры взломали аккаунт службы поддержки Microsoft, чтобы получить данные пользователей

Компания Microsoft уведомила пользователей электронной почты Outlook.com о том, что хакеры получили доступ к «ограниченному» числу аккаунтов, сообщают Techcrunch и The Verge.

Хакеры получили доступ к данным пользователей, взломав аккаунт сотрудника службы поддержки. Хакеры могли просматривать электронные адреса, названия папок и темы писем, но не содержимое писем и вложений. Также кибервзломщикам не удалось получить доступ к паролям от аккаунтов. Все нарушения касаются периода с 1 января по 28 марта 2019 года.

Сколько пользователей могли пострадать от действий хакеров, в Microsoft не уточняют. Techcrunch предполагает, что часть скомпрометированных аккаунтов относится к странам Евросоюза.