Хакеры опубликовали данные о тысячах американских полицейских и сотрудников ФБР

Группа хакеров взломала по меньшей мере три сайта, связанных с ФБР США, и выложила в открытый доступ личные данные около четырех тысяч полицейских и сотрудников ФБР, сообщает Techcrunch.

Данные содержат имена, адреса электронной почты, должности сотрудников, номера телефонов и домашние адреса.

Информация касается тех, кто состоит в Ассоциации Национальной академии ФБР в Куантико, штат Вирджиния. В ассоциации пока не комментировали утечку.

Techcrunch связался с одним из хакеров. Он утверждает, что взломаны более одной тысячи сайтов. Хакеры планируют продать полученные данные.