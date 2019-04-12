Жителя Омска оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. У него в ВК нашли пародию «Большой разницы» на «Семнадцать мгновений весны»

Житель Омска Илья Фришман сообщил, что был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики из-за ролика с пародией на сериалы «Семнадцать мгновений весны» и «Ликвидация», опубликованного на его странице в «ВКонтакте».

Речь идет о скетче из одного из первых выпусков передачи «Большая разница», который был показан в эфире Первого канала в 2008 году. В нем персонажи «Семнадцати мгновений весны» Штирлиц, Мюллер и Гитлер, одетые в нацистскую форму, разговаривают, как персонажи-одесситы из «Ликвидации».

По словам Фришмана, он заявил судье, что негативно относится к нацизму, является евреем по происхождению и потомком жертв Холокоста и участников Великой Отечественной войны, однако все равно был оштрафован.