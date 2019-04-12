В Тюмени ввели режим контртеррористической операции. Ищут террористов «Исламского государства»

ФСБ России ввела режим контртеррористической операции в Тюмени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ведомства.

По информации ФСБ, в одном из частных домов Тюмени скрываются вооруженные приверженцы террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракт. Источник агентства уточнил, что речь идет о двоих подозреваемых в пособничестве террористам и связях с ИГИЛ. По данным издания Baza, они готовили теракты в людных местах.

Контртеррористическая операция проходит в границах улиц Новоселов, Магнитогорская и Локомотивная. В одном из жилых домов в этом районе начался пожар, сообщает Znak.com со ссылкой на очевидцев. Возгорание ликвидировано.

В соцсетях публикуют фотографии множества машин полиции, а также бронетехники. В сети появились видеозаписи, на которых слышны выстрелы.

В указанном районе Тюмени отключили электричество, жителей частного сектора эвакуировали. В городе возникли проблемы с телефонной связью и интернетом, сообщает 72.ru.

В 22:51 по Москве издание 72.ru сообщило, что активная фаза контртеррористической операции завершена. По информации телеграм-канала Mash, ФСБ прекратил огонь, но продолжает «зачистку» района.