Суд оправдал жителя Брянской области, который выхаживал краснокнижных беркутов и был обвинен в их незаконном содержании

В Брянской области мировой суд оправдал местного жителя Владимира Иванченкова, обвинявшегося в незаконном содержании краснокнижных беркутов, которых он выхаживал.

Иванченков был оправдан за отсутствием состава преступления. Чем конкретно руководствовался судья, в сообщении на сайте суда не сказано.

Максимальное наказание по статье 258.1 УК РФ — три года лишения свободы. Как пишут «Брянские новости», прокурор просил оштрафовать Иванченкова на 50 тысяч рублей.

Владимир Иванченков рассказывал, что три беркута, которых он подобрал ранеными, жили у него 15 лет. Зоопарк взять их отказывался. Летом 2018 года полиция забрала их, после чего две птицы погибли. В феврале Иванченков стал обвиняемым по уголовному делу о незаконном содержании животных.