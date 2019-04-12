«Спартак» накажет футболиста Гулиева за драку с американцем в Москве

Руководство футбольного клуба «Спартак» пообещало применить строгие дисциплинарные санкции в отношении полузащитника Аяза Гулиева, ставшего участником дорожного конфликта в Москве.

«Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», — говорится в заявлении клуба.

Сам Гулиев принес официальные извинения за свое агрессивное поведение перед пострадавшим, руководством клуба и болельщиками.

10 апреля Аяз Гулиев, проезжая на своем «Мерседесе» на красный свет по Краснопрудной улице в Москве, не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого он вступил в драку с пострадавшим. У американца диагностировали перелом костей носа.

Как сообщает Sports.ru, в отношении футболиста было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.12 КоАП РФ («проезд на запрещающий сигнал светофора»), которая влечет штраф в размере одной тысячи рублей.

Пострадавший впоследствии заявил, что не имеет претензий к Гулиеву.