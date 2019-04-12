Создание Национального космического центра в Москве обойдется в 25 миллиардов рублей. Его предложили построить в форме ракеты

Строительство Национального космического центра (НКЦ) в Москве обойдется в 25 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин при посещении НПО «Энергомаш».

По его словам, в НКЦ будет создано около 20 тысяч новых рабочих мест для специалистов из космической отрасли и смежных областей. «Мне представляется, что он может и должен стать центром мирового класса», — сказал Путин.

О создании в Москве Национального космического центра президент РФ заявил в феврале в послании Федеральному собранию. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что НКЦ начнут строить в 2019 году; согласно эскизам, главное здание центра может иметь форму ракеты.

О том, что возведение НКЦ будет стоить 25 миллиардов рублей, в феврале сообщили источники «Коммерсанта». По информации издания, всю эту сумму выделит правительство Москвы. РИА Новости писало, что из московского бюджета на проект планируют потратить только восемь миллиардов рублей.