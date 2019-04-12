Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Правительство России утвердило правила внесения изменений в конструкцию машин, которые вступят в силу с 1 июня. Документ был опубликован на сайте правительства вечером 11 апреля.

Для изменения конструкции владельцу будет нужно получить разрешение в ГАИ, для чего понадобится, в частности, заключение о возможности тюнинга. После выполнения работ нужно будет обратиться в ГАИ для получения свидетельства о соответствии машины требованиям безопасности, а затем — для внесения изменений в регистрационные данные.

К запрещенным модификациям относятся, в частности, установка кузова, кабины или шасси, не предусмотренных маркой, и увеличение разрешенной массы.

В правительстве заявили, что до принятия правил процесс внесения изменений в конструкцию машин был «сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев». Теперь надзор над этой сферой будет «более прозрачным и понятным».

Как пишет «Коммерсант», в 2015 году ГИБДД зарегистрировала 29 тысяч изменений конструкции машин, а в 2017 году — уже 307 тысяч. При этом газета отмечает, что из-за сложности процесса и риска не получить разрешение многие автовладельцы не легализуют тюнинг.