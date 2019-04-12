На похоронах рэпера Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе произошла стрельба. Один человек погиб, трое получили ранения

В траурной процессии на похоронах рэпера Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиас Асгедом) в Лос-Анджелесе произошла стрельба. Об этом в твиттере сообщил глава городской полиции Майкл Мур.

«Жертвами стали трое темнокожих мужчин и одна темнокожая женщина в возрасте от 30 до 50 лет. К несчастью, один человек погиб», — написал Мур, отметив, что стрельбу вели из серого автомобиля Hyundai.

Всего, по данным Мура, в траурной процессии приняли участие около 10 тысяч человек.

До этого в 20-тысячной спортивной арене Staples Center в Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с Nipsey Hussle. Билеты на нее были бесплатными, их разобрали полностью. На церемонии выступили музыканты Стиви Уандер и Снуп Догг. Также на ней зачитали письмо с соболезнованиями от бывшего президента США Барака Обамы. Он написал, что не был лично знаком с рэпером, но слышал его музыку и знал про его .

33-летний Nipsey Hussle был застрелен 31 марта около своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Через несколько дней полиция объявила о задержании подозреваемого, 29-летнего Эрика Холдера. Полиция считает, что убийство стало следствием личного конфликта между мужчинами.

Nipsey Hussle начал музыкальную карьеру в 2005 году. Он выпустил несколько микстейпов, но его официальный дебютный альбом «Victory Lap» вышел только в феврале 2018 года. Пластинка заняла четвертое место в американском хит-параде и получила номинацию на «Грэмми».