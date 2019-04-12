Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ выложили в интернет

На специализированных форумах в интернете опубликована 120 тысяч клиентов банков, которым отказали в обслуживании по закону об отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает «Коммерсант».

База появилась в сети еще несколько месяцев назад, при этом в ЦБ и Росфинмониторинге не знали об этом до апреля. Представитель неназванного банка подтвердил, что в списке находятся данные реальных клиентов-отказников.

В Росфинмониторинге считают, что утечка не могла произойти из-за действий службы. В ЦБ сообщили, что передают банкам данные об отказниках в зашифрованном виде.

Юристы, опрошенные изданием, считают, что утечка может подпадать под действие нескольких статей УК РФ. В СК сообщили, что пока не получали заявлений из-за утечки.

Эксперты в области информационной безопасности назвали произошедшее первым случаем, когда утечка имела отношение к ЦБ.