В суде, где слушается дело Мамаева и Кокорина, объявили эвакуацию

Обновление: Взрывное устройство не обнаружено. Пресненский суд продолжил работу.

Сообщение о минировании поступило в Пресненский суд Москвы, где 11 апреля продолжается рассмотрение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Как сообщает «Медиазона», в здании объявлена эвакуация. Всех журналистов и посетителей вывели на улицу.

На заседании 11 апреля проходил допрос потерпевшего Виталия Соловчука, с которым подрались спортсмены и их друзья.

Ранее днем в Москве из-за сообщения о бомбе был эвакуирован торговый центр «Горбушка».