В суде, где слушается дело Мамаева и Кокорина, объявили эвакуацию
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Обновление: Взрывное устройство не обнаружено. Пресненский суд продолжил работу.
Сообщение о минировании поступило в Пресненский суд Москвы, где 11 апреля продолжается рассмотрение уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Как сообщает «Медиазона», в здании объявлена эвакуация. Всех журналистов и посетителей вывели на улицу.
На заседании 11 апреля проходил допрос потерпевшего Виталия Соловчука, с которым подрались спортсмены и их друзья.
Ранее днем в Москве из-за сообщения о бомбе был эвакуирован торговый центр «Горбушка».