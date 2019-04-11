В Ростове-на-Дону против двоих полицейских возбудили дело об избиении задержанного. Они попросили убежища на Украине

Госпогранслужба Украины сообщила утром 11 апреля, что двое сотрудников МВД России попросили политического убежища из-за сфабрикованного уголовного дела против них.

В опубликованном видео они называют себя сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и говорят, что против них возбудили дело за избиение задержанного, которого они не совершали. Они также заявили, что к делу против них причастен бывший депутат Госдумы и глава движения «Антидилер» .

В МВД России заявили, что двое сотрудников полиции Ростова-на-Дону стали фигурантами дела о превышении полномочий в результате проверки, организованной после обращения Дмитрия Носова; тот также просил проверить информацию о покровительстве со стороны полицейских ростовским аптекам, которые незаконно торговали «наркосодержащими препаратами».

В МВД утверждают, что сотрудники скрылись после вызова для дачи пояснений в управление собственной безопасности МВД. После этого они были уволены. СК подтвердил возбуждение дела.

Видео Госпогранслужбы Украины об обращении российских полицейских за политическим убежищем