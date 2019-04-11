Суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году. За это ему грозит до года тюрьмы

В Лондоне суд признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного 11 апреля в посольстве Эквадора, виновным в неявке в суд в 2012 году.

Ассанжу грозит до 12 месяцев тюрьмы. Приговор будет вынесен в мае.

Слушание по вопросу об экстрадиции Ассанжа в США, где ему предъявили обвинения в связи с кражей секретных правительственных документов, пройдет 2 мая, сообщает BBC News.

В 2010 году Ассанж, обвинявшийся в сексуальном насилии в Швеции, был арестован в Лондоне и освобожден под залог. В 2012 году он, опасаясь преследования в США, попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и нарушил условия залога. В посольстве он прожил почти семь лет.