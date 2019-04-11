«Роскосмос» сообщил о планах ОАЭ купить корабль «Союз»

Объединенные Арабские Эмираты ведут с «Роскосмосом» переговоры о покупке космического корабля «Союз» для отправки на орбиту двух космонавтов, сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев.

«Речь идет о закупке у нас корабля „Союз“, то есть двух мест в нем, поскольку по закону командиром корабля „Союз“ должен быть гражданин России», — сказал Крикалев. По его словам, полет будет возможен через два года. Продолжительность полета пока обсуждается.

Сейчас между «Роскосмосом» и ОАЭ действует контракт на короткий полет в 2019 году. Ожидалось, что он состоится весной, но из-за «Союз-ФГ» его перенесли на осень.