Госдума приняла закон о наказании за допинг. Спортсменам будет грозить штраф до 80 тысяч рублей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном чтении закон о введении административной ответственности спортсменов и тренеров за употребление или распространение допинга.

За употребление или попытку использования допинга предусматривается штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За попытку распространения допинга после вступления закона в силу будет грозить штраф от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.

В ноябре 2015 года независимая комиссия ВАДА опубликовала доклад, в котором говорилось о систематическом нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами.

Российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от летних Игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх в 2018 году россиянам разрешили выступать лишь под нейтральным флагом. Была проведена повторная проверка допинг-проб российских спортсменов, по итогам которой некоторые из них лишились олимпийских медалей.

Российские чиновники признают нарушения антидопинговых правил отдельными спортсменами, но отвергают обвинения в том, что в стране создана государственная система поддержки допинга.