Генеральный директор Xiaomi получил годовой бонус в миллиард долларов. Он отдаст его на благотворительность

Компания Xiaomi выплатила по итогам года единовременную премию своему генеральному директору Лэй Цзюню в размере 636,6 миллионов акций компании.

Стоимость этих активов по текущим котировкам составляет 957 миллионов долларов. В Xiaomi отметили, что таким образом благодарят Лэя, одного из основателей компании, за «преданность».

Всю сумму, оставшуюся после уплаты налогов, Лэй Цзюнь отдаст на благотворительность.

Чистая прибыль Xiaomi по итогам 2018 года составила 1,3 миллиарда долларов.

В 2018 году Xiaomi вышла на четвертое место в мире по объемам производства смартфонов после Samsung, Apple и Huawei.