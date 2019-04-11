Эксперты ЦИК предложили разрешить самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах во всех регионах

Научно-экспертный совет при Центризбиркоме подготовил рекомендации по либерализации законодательства о выборах. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказался подготовленный советом проект рекомендаций.

Члены совета предлагают смягчить муниципальный фильтр, разрешив, например, муниципальным депутатам ставить подписи за любое число кандидатов на выборах и снизив число муниципальных образований, в которых кандидаты должны собирать подписи.

Также совет рекомендует разрешить самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах во всех регионах.

Рекомендации будут обсуждаться на заседании совета 11 апреля. Наибольшие шансы на включение в законодательство, по мнению опрошенных изданием экспертов, имеет инициатива по сокращению числа муниципальных образований, в которых кандидаты в губернаторы должны собирать подписи.

В настоящий момент вопрос об участии самовыдвиженцев в губернаторских выборах определяется местным законодательством. В большинстве регионов самовыдвиженцы в таких выборах участвовать не могут.

По действующему законодательству, кандидатам в зависимости от региона нужно заручиться поддержкой от 5% до 10% депутатов. Муниципальный фильтр, как указывали представители оппозиции, позволяет «Единой России» не допустить до выборов нежелательных кандидатов. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, снижающий муниципальный фильтр для всех регионов до 5%.