Блогер Кристина Потупчик получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, пишет РБК со ссылкой на участников закрытой церемонии награждения в Кремле.

Церемония состоялась 10 апреля, награды на ней вручал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Всего различные награды — от орденов до почетных грамот — получили около 50 человек, в числе которых были политики и деятели культуры.

Кристина Потупчик — блогер, бывший пресс-секретарь провластного молодежного движения «Наши» и бывший пресс-секретарь Росмолодежи.

В 2012 и 2014 годах хакеры публиковали переписку, якобы принадлежащую Потупчик. Из писем стало известно, что она координировала появление оплаченных провластных публикаций у известных блогеров, а также составляла отчеты о критических публикациях в отношении действующей власти.