В Архангельске оштрафовали участников акции против московского мусора. Одному из лидеров протестующих назначили штраф в 200 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Архангельска оштрафовал семь человек, участвовавших 7 апреля в акции протеста против строительства полигона «Шиес», на который планируют свозить мусор из Москвы.

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Елену Долганову, участников акции оштрафовали на суммы от 15 тысяч до 200 тысяч рублей. Максимальный штраф получил один из лидеров антимусорного протеста, журналист Дмитрий Секушин, которого признали виновным в .

Один из оштрафованных Александр Ларионов признан виновным в неповиновении полиции.

7 апреля в Архангельске прошли шествие и митинг, участники которых выступили против строительства полигона «Шиес». Городские власти не согласовали акцию протеста. На следующий день полицейские задержали 10 участников митинга.

8 и 9 апреля в Архангельске продолжились акции протеста против московского мусора. По данным «ОВД-Инфо», 9 апреля полицейские задержали четверых участников протеста.