Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Ввоз яблок и груш в Россию из Белоруссии будет запрещен с 12 апреля, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Глава ведомства допустил, что под видом белорусских фруктов поставляют продукты из стран, в отношении которых действуют санкции России.

Сергей Данкверт допустил, что под запрет могут попасть и другие продукты из Белоруссии.

С 22 марта Россельхознадзор запретил ввозить в Россию через Белоруссию яблоки из Турции, с 28 марта под запрет попали турецкие груши.

В начале апреля Белоруссия прекратила сертификацию овощей и фруктов из стран, в отношении которых действуют санкции России, а также их растаможивание и дальнейший реэкспорт.