Правая коалиция во главе с Нетаниягу получила большинство мест в парламенте Израиля

Правая партия «Ликуд» Биньямина Нетаниягу и левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца лидируют на выборах в Кнессет Израиля после подсчета 98% голосов. Как сообщает The Jerusalem Post, обе партии получают по 35 мест в парламенте.

Всего в Кнессет проходят 11 партий. Шесть правых партий, по предварительной информации, получают 65 из 120 мест в парламенте, пять левоцентристских — 55 мест. Окончательные результаты голосования планируют объявить 12 апреля.

Перед выборами пять правых партий пообещали, что не станут требовать отставки Нетаниягу с поста премьер-министра, если ему предъявят обвинения в коррупции. Еще одна правая партия «Кулану» пообещала присоединиться к правительству Нетаниягу, но выйти в случае, если обвинения будут предъявлены.

На формирование правящей коалиции, как отмечает Associated Press, могут уйти недели.

69-летний Биньямин Нетаниягу занимает пост премьер-министра Израиля с 2009 года. В случае окончательной победы правой коалиции на выборах Нетаниягу возглавит правительство Израиля в пятый раз.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил в феврале, что собирается предъявить Биньямину Нетаниягу обвинения в коррупции по трем разным делам.