Ozon запустил платформу, позволяющую покупателям инвестировать в поставщиков

Российский онлайн-ритейлер Ozon запустил платформу Ozon.Invest, на которой физические лица смогут инвестировать средства в развитие поставщиков компании.

Для инвестиций доступны около двух тысяч компаний, которых Ozon характеризует как «проверенных поставщиков». Компания обещает доходность до 18% годовых при минимальной сумме вложений в 10 тысяч рублей.

Инвестиции оформляются как предоставление денежных средств по договору займа. Вложенные деньги не страхуются, но Ozon обещает в случае сложностей с возвратом средств предоставлять юридическую помощь.