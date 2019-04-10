Астрофизики впервые покажут изображение черной дыры

Астрофизики собираются показать первое в истории изображение . Пресс-конференция, на которой оно будет обнародовано, начнется 10 апреля в 16:00 по московскому времени. Ее будет транслировать Национальный научный фонд США.

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Чтобы получить изображение черной дыры, ученые объединили восемь телескопов в разных точках Земли в один большой «виртуальный телескоп». Его направили на два объекта — Стрелец А* в центре нашей галактики и еще одну черную дыру в другой галактике.

Исследователи вели наблюдения за черными дырами на протяжении 10 дней в апреле 2017 года. В результате они получили 500 терабайт данных, обработка которых заняла два года. Проект по получению первого изображения черной дыры получил название «Телескоп ».