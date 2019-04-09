В Астрахани двух бывших депутатов облдумы приговорили к длительным срокам за педофилию

В Астрахани двое бывших депутатов областной думы от «Единой России» Виталий Курсков и Игорь Поплевко приговорены к 24 и 16 годам лишения свободы за педофилию.

Суд признал их виновными в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

Как установили следствие и суд, обвиняемые приглашали в квартиру Курскова детей и подростков, где «совершали в отношении них развратные действия и половые сношения» и записывали это на видео.

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