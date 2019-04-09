Украина выдала России подозреваемого в причастности к убийству Пола Хлебникова

Магомед Дукузов, подозреваемый в причастности к главного редактора российской версии Forbes Пола Хлебникова, выдан России правоохранительными органами Украины. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, направленном в Совет Федерации.

Когда обвиняемый был выдан России, неизвестно. В докладе, который цитируют РИА Новости, лишь говорится, что всего в 2018 году Украина приняла решение о выдаче России 22 обвиняемых в различных преступлениях.

Обновлено. Информированный источник «Интерфакса» утверждает, что Дукузов все еще находится на территории Украины, где он является фигурантом уголовного дела.

О задержании Магомеда Дукузова в Киеве Служба безопасности Украины объявила в ноябре 2017 года. Он и его брат Казбек проходили подозреваемыми по делу об убийстве Пола Хлебникова.

В ноябре 2004 года Казбек Дукузов был задержан в Минске, депортирован в Россию и отдан под суд. В мае 2006 года коллегия присяжных признала Дукузова и двух других подсудимых невиновными по делу об убийстве Пола Хлебникова. В ноябре 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. На новый суд фигуранты дела не явились и были объявлены в розыск.

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