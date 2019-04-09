Участники опроса WWF назвали самые неэкологичные регионы. На первом месте — Калмыкия
В России хуже всего экологическую обстановку в своем регионе оценивают жители Калмыкии. Таковы результаты опроса, проведенного Всемирным фондом дикой природы (WWF), которые приводит РИА Новости.
Наиболее низко жители Калмыкии, принявшие участие в опросе, оценили качество воды в своем регионе и объем отходов из пластика. В число самых неэкологичных регионов, по мнению их жителей, также вошли Курганская, Омская и Ярославская области.
Самую высокую оценку экологической ситуации в своем регионе дали участники опроса из Алтая. В число регионов-лидеров также вошли: Ингушетия, Северная Осетия и Чечня, а также Краснодарский край.
И Калмыкия, и Алтай входят в число российских регионов с самой сложной экономической ситуацией. В нем же фигурирует Курганская область.