В России хуже всего экологическую обстановку в своем регионе оценивают жители Калмыкии. Таковы результаты , проведенного Всемирным фондом дикой природы (WWF), которые приводит РИА Новости.

Наиболее низко жители Калмыкии, принявшие участие в опросе, оценили качество воды в своем регионе и объем отходов из пластика. В число самых неэкологичных регионов, по мнению их жителей, также вошли Курганская, Омская и Ярославская области.

Самую высокую оценку экологической ситуации в своем регионе дали участники опроса из Алтая. В число регионов-лидеров также вошли: Ингушетия, Северная Осетия и Чечня, а также Краснодарский край.

И Калмыкия, и Алтай входят в число российских регионов с самой сложной экономической ситуацией. В нем же фигурирует Курганская область.