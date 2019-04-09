Суд восстановил на работе женщину, уволенную после смены пола. Ее специальность входит в список запрещенных для женщин

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным увольнение сотрудницы типографии Анны Григорьевой после смены пола.

Григорьева устроилась на работу на должность печатника отделения глубокой печати еще будучи мужчиной. В 2017 году после гормональной терапии и хирургической коррекции она изменила пол и получила новые документы. После этого ее уволили.

Работа в печатном отделении глубокой печати входит в перечень работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещено применение труда женщин. Законодательство допускает исключение в случае создания работодателем безопасных условий труда, подтвержденных специальной экспертизой. Позиция Григорьевой была основана на практике Верховного суда, согласно которой перечень запрещенных профессий применим только в связи с защитой материнства.

Суд обязал работодателя Григорьевой обеспечить безопасные условия труда и восстановить женщину на работе, а также выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула в размере 1,85 миллиона рублей и компенсацию морального ущерба в размере 10 тысяч рублей.

Дело Григорьевой слушалось повторно. В первый раз ее иск был отклонен, однако решение суда первой инстанции отменил Верховный суд РФ.