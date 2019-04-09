Сенатор Владимир Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на избирательных участках для журналистов

Сенатор Владимир Лукин отозвал из Госдумы свой законопроект, который ограничивает право журналистов на съемку на избирательных участках. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на уведомление, которое Лукин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Уведомление датировано 9 апреля. В нем говорится, что сенатор отзывает законопроект «в связи с выявившейся необходимостью доработки отдельных положений». В базе Госдумы статус законопроекта пока не изменился.

Znak.com пишет, что 8 апреля Лукин провел встречу с критиками своей инициативы, на которой присутствовали, в частности, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц и глава московского отделения «Партии перемен» Александр Соловьев.

«Лукин прислушался к мнению экспертов и согласился отозвать законопроект, поняв, что это действительно вредный закон. Лукин совершенно спокойно отнесся к тому, что действительно мог допустить ошибку. Вообще не сложилось ощущение, что этот законопроект был спущен ему из администрации президента», — заявил Соловьев.

В комментарии «Медузе» Лукин сказал, что снова внесет законопроект в Госдуму после его доработки. Когда это может произойти, пока неясно. «Надо расширить круг людей, которые могут пользоваться фотосъемкой во время избирательного процесса. Надо сделать так, чтобы было понятно, что речь идет о расширении прав», — сказал Лукин.

Законопроект Владимира Лукина был внесен в Госдуму 3 апреля. Он обязывает журналистов проводить фото- и видеосъемку на избирательных участках с места, определенного главой участковой избирательной комиссии. Сейчас этому требованию обязаны следовать только наблюдатели.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц заявил, что инициатива Лукина ограничит в правах журналистов при наблюдении за возможными фальсификациями на выборах.