Родители детей, заболевших дизентерией, подали второй иск к компаниям Пригожина и властям Москвы

Родители детей, после отравления в детсадах Москвы, подали второй коллективный иск к московским властям и поставщикам питания. Об этом сообщила в твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

14 соистцов подали иск к департаменту образования и департаменту здравоохранения Москвы и компаниям «Конкорд» и «Вито-1», которые связывают с . Кроме того, соответчиками выступают пять московских школ, при которых работают детсады.

Каждый из истцов требует выплаты компенсации за вред, причиненный здоровью детей, а также возмещение морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Первый иск к «Конкорду» и «Вито-1» 16 заявителей подали в феврале. Подготовка к рассмотрению первого иска прошла 8 апреля, суд начнется 15 апреля.