Парламент Великобритании согласился с предложением Мэй отложить «Брекзит» до 30 июня

Парламент Великобритании поддержал предложение премьера страны Терезы Мэй попросить ЕС отсрочить «Брекзит» до 30 июня.

За эту инициативу высказались 420 депутатов, против — 110.

Председатель Европейского совета Дональд Туск предлагает отсрочку «Брекзита» на год с открытой датой: как только парламент Великобритании утвердит , страна перестанет быть членом ЕС.

Решение об очередной отсрочке «Брекзита» лидеры ЕС будут обсуждать на саммите 10 апреля. Если им не удастся этого сделать, Великобритания автоматически выйдет из Евросоюза 12 апреля.