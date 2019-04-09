Каршеринг «Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок

Сервис аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» ввел новый тариф с фиксированной стоимостью поездки. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель компании Дмитрий Горчаков.

Приложение с помощью алгоритма рассчитает цену после того, как пользователь укажет пункт назначения. Стоимость будет зависеть от загруженности дорог, времени поездки, поиска парковки и спроса в месте назначения. Тариф начал действовать в Москве и Петербурге для части пользователей. В будущем им смогут воспользоваться все клиенты.

Ранее «Яндекс.Драйв» рассчитывал тариф поминутно, исходя из загруженности дорог, спроса, времени суток и прочих условий. Представитель сервиса отметил, что прежний тариф будет действовать для поездок без четкого маршрута.