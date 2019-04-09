Гособвинение попросило приговорить норвежца Фруде Берга к 14 годам тюрьмы. Его судят в Москве за шпионаж

Обвинение попросило суд приговорить гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, к 14 годам колонии строгого режима.

Приговор Бергу, который отрицает свою вину и заявляет, что стал жертвой провокации, планируют огласить 16 апреля.

Фруде Берг был арестован в Москве в декабре 2017 года. Подробности дела были засекречены. Суд, начавшийся 2 апреля, также проходит в закрытом режиме. Однако гособвинитель по делу Берга во время суда заявил, что норвежец собирал информацию о российских подлодках.