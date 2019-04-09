Госдума изменила график работы. Пленарные заседания будут начинаться в полдень

Депутаты внесли поправки в регламент работы Госдумы, сдвинув начало пленарных заседаний с 10 утра на полдень, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, теперь парламентские заседания будут проводиться по вторникам, средам и четвергам с 12:00 до 16:00. Правительственные часы также будут начинаться в полдень. Новый график начнет действовать с 1 мая 2019 года.

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов, выступивший одним из авторов поправок, пояснил, что более позднее начало пленарных заседаний позволит профильным комитетам собираться утром и корректировать законопроекты, по которым еще остаются вопросы.

Последний раз график работы Госдумы менялся в июле 2018 года.