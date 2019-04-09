Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги расследования о , заявил, что «гора родила мышь».

«Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет. <…> Поэтому то, что она закончит так — как «гора родила мышь», что называется — было для нас понятно и заранее», — сказал президент России.

Путин снова заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы и не вступала в сговор с Дональдом Трампом, и назвал расследование «полным бредом», который используется для внутриполитической борьбы в США.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера закончилось в марте после почти двух лет. Пока известно лишь, что Мюллер не нашел доказательств сговора окружения Трампа с Россией и отказался делать вывод о том, пытался ли Трамп повлиять на ход «российского расследования». Доклад Мюллера должен быть опубликован в отредактированном виде к середине апреля.

Российское вмешательство в выборы президента США Мюллер сомнению не подвергал. За время расследования он предъявил обвинения 25 россиянам — 12 предполагаемым сотрудникам ГРУ, которых он считает виновными во взломе и публикации документов Демократической партии, и 13 сотрудникам «фабрики троллей», которые якобы вели в соцсетях кампанию с целью посеять в американском обществе рознь.