Генпрокуратура обнаружила хищения в «Роскосмосе» и «Ростехе» на 1,6 миллиарда рублей

Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» из бюджетных средств, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, направленном в Совет Федерации.

По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела, сообщает РИА Новости.

Всего в 2018 году ведомство проверило почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственных корпораций («Роскосмос», «Росатом», Концерн «Алмаз-Антей», ОАК, «Уралвагонзавод»).

Общий ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год вырос до 65,7 миллиарда рублей, говорится в докладе Чайки.

Обновлено. В «Роскосмосе» заявили, что активно содействовали проверкам Генпрокуратуры и еще «в конце 2018 года приняли исчерпывающие меры для наведения порядка». В «Ростехе» сообщили, что хищения выявили в результате взаимодействия со службами безопасности госкорпорации и ее холдингов.