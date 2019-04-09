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ЕСПЧ присудил Навальному более 22 тысяч евро за десять месяцев домашнего ареста

Европейский суд по правам человека
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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному более 22 тысяч евро, сообщается в решении на сайте ЕСПЧ.

По решению суда Навальный получит 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и еще 2,7 тысячи евро судебных издержек. Сам оппозиционер настаивал на выплате компенсации в размере 100 тысяч евро.

Суд посчитал незаконным домашний арест, под которым Навальный находился более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений. Также суд признал, что нарушена статья конвенции о защите прав человека «Пределы использования ограничений в отношении прав».

В решении суда сказано, что Навальный подвергся преследованию как известный политический активист. Суд считает, что оппозиционера поместили под домашний арест, чтобы ограничить его общественную деятельность, в том числе посещение мероприятий. Целью преследования, уверены в ЕСПЧ, стало подавление политического плюрализма.

Алексей Навальный неоднократно подавал жалобы в ЕСПЧ, и суд принимал решение в его пользу. В частности, Европейский суд нашел нарушения при рассмотрении двух уголовных дел — «Ив Роше» и «Кировлеса» — обвиняемым по которым проходил Навальный.