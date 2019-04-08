В Архангельске задержаны организаторы акции протеста против московского мусора

Правоохранительные органы задержали участников и организаторов акции протеста против строительства полигона «Шиес», на который планируют свозить мусор из Москвы.

По данным «ОВД-Инфо», шесть человек были задержаны полицией на площади Ленина в Архангельске, где противники строительства полигона проводили «бессрочную акцию». Среди задержанных — организатор акции Елена Калинина.

Еще один активный участник протестов против мусорного полигона — Дмитрий Секушин — был задержан полицией по дороге в Санкт-Петербург.

Задержанные доставлены в городское ОВД, где на них собираются составить протоколы об административном правонарушении.

АРХАНГЕЛЬСК ВЫШЕЛ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ МИТИНГ против московского мусора! sotavision

7 апреля в Архангельске прошли шествие и митинг протеста против строительства полигона «Шиес», на который планируют свозить мусор из Москвы. Акция не была согласована с властями города.

В преддверии митинга одного из его организаторов — Юрия Чеснокова — задержали на 48 часов за неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.