Суд изъял у бывшего главы Серпуховского района имущество почти на 10,5 миллиарда рублей

Красногорский суд Московской области удовлетворил в полной мере иск Генпрокуратуры, требовавшей обратить в доход государства имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна почти на 10,5 миллиарда рублей.

Ранее Генпрокуратура назвала подследственного Шестуна «владельцем более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе или почти 1,5 тысяч гектаров земли». Также у него выявили 22 автомобиля и несколько средств спецтехники — снегоходов, тракторов и погрузчиков.

Супруга арестованного чиновника Юлия Шестун заявила, что у ее мужа никогда подобного имущества не было. Она также намерена обжаловать решение суда.