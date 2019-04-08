Сенатор Марко Рубио заявил об «усталости» американских конгрессменов от новых санкций против России

Американские законодатели ощущают «усталость» от законопроектов, предлагающих новые санкции в отношении России, заявил Bloomberg сенатор-республиканец Марко Рубио.

Как пишет Bloomberg, многие члены Конгресса США по-прежнему хотят, чтобы Россия понесла ответственность за предполагаемое вмешательство в американские выборы и действия в других странах, но не могут договориться о наиболее эффективных мерах. Ситуацию усугубляет и опасения, что санкции против России ударят по экономике США.

Сенатор-демократ Марк Уорнер выразил мнение, что интерес к антироссийским санкциям со стороны Конгресса может возрасти после публикации итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Еще одним поводом для этого может стать дальнейшее присутствие российских военных в Венесуэле, считает еще один член Сената от Демократической партии Джинн Шейхин.

В феврале и апреле в Конгресс США были внесены два законопроекта о санкциях против России. Они предусматривают, в частности, ограничения на операции с новыми российскими гособлигациями и санкции в отношении крупнейших российских банков, например, Сбербанка и ВТБ. Оба законопроекта поступили в Конгресс повторно. Впервые их внесли в 2018 году, но тогда законодатели их так и не рассмотрели.