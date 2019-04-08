Первому президенту посткоммунистической Румынии предъявили обвинения в гибели сотен людей во время революции 1989 года

Прокуратура Румынии предъявила официальные обвинения в преступлениях против человечности бывшему президенту страны Иону Илиеску.

По версии обвинения, в конце 1989 года Илиеску путем распространения заведомо ложной информации через пресс-релизы и телевидение провоцировал вооруженные столкновения и панику среди населения — это привело к гибели сотен человек.

Помимо этого в 1990 году, уже будучи президентом Румынии, Илиеску отдал приказ на подавление массовых демонстраций, в результате чего погибли четыре человека.

Дата суда пока не назначена.

Илиеску был одним из лидеров восстания в Румынии 1989 года, результатом которого стало свержение коммунистического строя и казнь диктатора Николае Чаушеску. В мае 1990 года Илиеску был избран первым президентом демократической Румынии.

Румыния — единственная страна в Восточной Европе, где падение коммунистического режима сопровождалось крупными вооруженными столкновениями и массовой гибелью людей. По разным оценкам, жертвами событий 1989 года стали от 600 до 1300 человек.