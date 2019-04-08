Министерство культуры приветствовало замену домашнего ареста на подписку о невыезде режиссеру .

«Об освобождении Кирилла Серебренникова мы узнали из СМИ. Новость хорошая, потому что мера пресечения „домашний арест или арест“ по делам такой спецификации, до вынесения судебного решения по существу дела, нам кажется чрезмерной», — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Обновление. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что положительно относится к решению суда, «поскольку подобные жесткие меры ограничения свободы при нарушении законности экономического характера нам всегда казались избыточны».

Министерство культуры выступает пострадавшей стороной в деле «Седьмой студии».