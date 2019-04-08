Квартиру в Петербурге залило кипятком после прорыва трубы. Один человек погиб

63-летняя жительница Петербурга погибла после прорыва трубопровода с горячей водой возле жилого дома в Красносельском районе города, сообщает Следственный комитет.

Авария произошла в ночь на 8 апреля. Горячая вода выбила окно и рамы в квартире, расположенной на первом этаже. Женщина погибла от термических ожогов. Ее 39-летний сын также получил ожоги, уточняет «Фонтанка».

Возбуждено уголовное дело об .

Капитальный ремонт труб в этом районе проводили в 1994 году, сообщили в теплоэнергетической компании «ТЭК СПб». В 2018 году срок службы труб горячего водоснабжения продлили до 2021 года.

В сентябре 2018 года при прорыве трубы с горячей водой в Петербурге погибли двое посетителей кафе, расположенного в подвале дома.