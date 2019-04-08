ФСБ внесла «Сеть» в список террористических организаций

ФСБ России включила сообщество «Сеть» в список организаций, признанных террористическими, сообщается на сайте ведомства.

Организацию включили в список на основании решения Московского окружного военного суда, принятого 17 января 2019 года. Решение вступило в силу 14 марта.

В отношении нескольких левых активистов из Пензы и Петербурга расследуют уголовное дело об организации террористического сообщества «Сеть». По версии следствия, они собирались устроить теракты, приуроченные к выборам президента и ЧМ по футболу. Дело во многом строится на признательных показаниях фигурантов. Некоторые из обвиняемых утверждают, что подверглись пыткам со стороны сотрудников ФСБ.

Первый приговор по «пензенскому делу» был вынесен в январе 2019 года. Тогда жителя Петербурга Игоря Шишкина, заключившего досудебное соглашение со следствием, в особом порядке приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.