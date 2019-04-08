Число индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило количество компаний

Число действующих индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило количество юридических лиц, следует из материалов агентства «Федеральная служба информации».

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрированы 4,013 миллиона ИП и 3,977 миллиона юрлиц.

Статистика получена на основе сведений негосударственного сервиса «Госреестр», включающего данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сообщил РБК учредитель «Федеральной службы информации» Анатолий Глобин.

Федеральная налоговая служба пока не публиковала данные по числу ИП и юрлиц на апрель. Статистику «Федеральной службы информации» в ведомстве еще не комментировали.

Число действующих компаний в России всегда превышало количество индивидуальных предпринимателей, но начало снижаться в 2016 году, отмечают в «Федеральной службе информации».