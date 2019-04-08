Бывший губернатор Хабаровского края, обвиняемый в мошенничестве, возместил «Роснефти» причиненный ущерб

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в в особо крупном размере, возместил вменяемый ему ущерб.

«В адрес компании „Роснефть“ было направлено платежное поручение на сумму в 5 миллионов 744 тысячи рублей», — сказал адвокат Ишаева.

Тем не менее, Мосгорсуд отказался смягчить Ишаеву меру пресечения — бывший губернатор останется под домашним арестом.

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