Бывший губернатор Хабаровского края, обвиняемый в мошенничестве, возместил «Роснефти» причиненный ущерб
Надежный источник
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, возместил вменяемый ему ущерб.
«В адрес компании „Роснефть“ было направлено платежное поручение на сумму в 5 миллионов 744 тысячи рублей», — сказал адвокат Ишаева.
Тем не менее, Мосгорсуд отказался смягчить Ишаеву меру пресечения — бывший губернатор останется под домашним арестом.